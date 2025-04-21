Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

«Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться… Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta*, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей», — сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.