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Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Крупные технологические компании, среди которых — X, Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta* и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями.

Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета.

«Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться… Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta*, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей», — сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.

* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.