Глава Еврокомиссии заявила, что IT-гиганты должны соблюдать правила ЕС

Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta* и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями.
Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета.
«Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться… Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta*, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей», — сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.