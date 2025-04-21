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Пекин жёстко ответил на возможные шаги США по изоляции экономики Китая

Китай выразил решительный протест против возможных действий других стран, которые могут угрожать его экономическим интересам. Министерство коммерции КНР сделало заявление в ответ на информацию о намерениях США изолировать Китай в экономическом плане. В заявлении подчёркивается, что Пекин не примет сделок, которые будут заключены за счёт его интересов, и готов предпринять ответные меры.

Источник: Life.ru

«Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций», — говорится в заявлении.

Особое внимание было уделено вопросу взаимных пошлин. В Китае считают, что важно соблюдать принципы честности и поддерживать международные нормы в сфере торговли, что, по их мнению, должно служить гарантом стабильности глобальной экономики.

Напомним, 2 апреля президент Соединённых Штатов ввёл «взаимные» пошлины на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10%. После этого США и КНР ввели взаимные пошлины в размере 125%. Позже Штаты ввели ещё 20% на китайские товары из-за халатности в борьбе с наркотиками. Теперь пошлины Белого дома против Пекина составляют 145%.