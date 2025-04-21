Пекин жёстко ответил на возможные шаги США по изоляции экономики Китая

«Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций», — говорится в заявлении.
Особое внимание было уделено вопросу взаимных пошлин. В Китае считают, что важно соблюдать принципы честности и поддерживать международные нормы в сфере торговли, что, по их мнению, должно служить гарантом стабильности глобальной экономики.
Напомним, 2 апреля президент Соединённых Штатов ввёл «взаимные» пошлины на импорт из других стран, начиная с базовой ставки в 10%. После этого США и КНР ввели взаимные пошлины в размере 125%. Позже Штаты ввели ещё 20% на китайские товары из-за халатности в борьбе с наркотиками. Теперь пошлины Белого дома против Пекина составляют 145%.