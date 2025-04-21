Пекин жёстко ответил на возможные шаги США по изоляции экономики Китая

Китай выразил решительный протест против возможных действий других стран, которые могут угрожать его экономическим интересам. Министерство коммерции КНР сделало заявление в ответ на информацию о намерениях США изолировать Китай в экономическом плане. В заявлении подчёркивается, что Пекин не примет сделок, которые будут заключены за счёт его интересов, и готов предпринять ответные меры.