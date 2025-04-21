Россия опережает страны Северной Европы в развитии беспилотных комплексов, предназначенных для использования в арктических условиях. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре-пять лет», — сказал изданию по этому поводу подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.
Авторы публикации отмечают, что Россия еще десять лет назад начала строительство арктического беспилотного флота. При этом северные страны НАТО лишь пытаются наверстать упущенное.
Тем временем назван российский банк, вошедший в ТОП-25 ведущих банковских брендов Европы.
Также сообщалось, что рост российской экономики в 2024 году показал темпы, в четыре раза превышающие средние показатели стран «Большой семерки». По итогам прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,1 процента. В то же время средний рост экономик стран «Большой семерки» составил всего 1,0 процента, что немного ниже 1,1 процента за предыдущий год.