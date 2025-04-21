Шведский военный Хуовинен заявил об отставании Европы от России в разработке арктических беспилотников

Также сообщалось, что рост российской экономики в 2024 году показал темпы, в четыре раза превышающие средние показатели стран «Большой семерки». По итогам прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,1 процента. В то же время средний рост экономик стран «Большой семерки» составил всего 1,0 процента, что немного ниже 1,1 процента за предыдущий год.