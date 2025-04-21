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WSJ: США хотят присвоить территориям вокруг ЗАЭС нейтральный статус

В Вашингтоне хотят, чтобы у территорий вокруг ЗАЭС был нейтральный статус.

Источник: Аргументы и факты

США хотят сделать территории вокруг Запорожской АЭС нейтральными, так как полагают, что это поможет в урегулировании конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Авторы материала не уточняют, каким именно территориям предлагается присвоить нейтральный статус. Также не уточняется, в каком формате Вашингтон мог бы их контролировать и кто в таком случае должен управлять станцией.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не передаст контроль над российской АЭС в Запорожской области ни Украине, ни какой-либо другой стране.

Глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что эксплуатация ЗАЭС возобновится сразу, как позволит военно-политическая обстановка. При этом план ввода станции в эксплуатацию может быть утвержден за полтора месяца.