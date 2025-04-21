WSJ: США хотят присвоить территориям вокруг ЗАЭС нейтральный статус

США хотят сделать территории вокруг Запорожской АЭС нейтральными, так как полагают, что это поможет в урегулировании конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Авторы материала не уточняют, каким именно территориям предлагается присвоить нейтральный статус. Также не уточняется, в каком формате Вашингтон мог бы их контролировать и кто в таком случае должен управлять станцией.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не передаст контроль над российской АЭС в Запорожской области ни Украине, ни какой-либо другой стране.
Глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что эксплуатация ЗАЭС возобновится сразу, как позволит военно-политическая обстановка. При этом план ввода станции в эксплуатацию может быть утвержден за полтора месяца.