Лукашенко отправится в серию командировок на неделе, начинающейся с 21 апреля

Президент Александр Лукашенко начинает серию командировок на неделе с 21 апреля 2025 года. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Впереди серия командировок. Вся предстоящая неделя будет разъездная», — отметили на телеканале.
Некоторые свои ближайшие планы Александр Лукашенко уже озвучил во время посещения храма в Толочине на Пасху 20 апреля.
«Днями мы продолжим эти празднества (речь о мероприятиях к 80-летию Великой Победы, проходящие в Беларуси и России. — Ред.) под Сталинградом, на волгоградской земле. С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Беларуси», — отметил президент.
Речь идет о форуме «Великое наследие — общее будущее», который пройдет в Волгограде 28 и 29 апреля 2025 года под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Представители почти 20 стран обсудят сохранение исторической памяти.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ждет Лукашенко на форуме в Волгограде. Встреча двух лидеров в конце апреля 2025 именно в этом городе была подтверждена и во время телефонного разговора президентов Беларуси и России 7 апреля.
Но в эфире «Беларусь 1» обозначили еще один традиционный апрельский выездной формат работы президента Беларуси:
«И традиционная “чернобыльская” поездка тоже запланирована в графике Первого».
Уже известно, что глава Беларуси прибудет в Могилевскую область. Но глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что в планах Лукашенко комплексно посмотреть три региона. Среди тем — развитие молочного животноводства.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми». Кроме того, он сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения, а еще высказался о нефти и газе, которых в землю республики не вложил Господь.