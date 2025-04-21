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Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием учреждения

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив государственного учреждения «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций “Дипсервис” с 30-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Комсомольская правда

«Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью “Дипсервис” вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня «Дипсервис» — лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию. «Эта заслуга вашего трудового коллектива, который успешно решает поставленные перед ним задачи», — подчеркнул Президент.

Глава государства поблагодарил коллектив учреждения за многолетний добросовестный труд и пожелал реализации всех задуманных планов и проектов, крепкого здоровья и благополучия.