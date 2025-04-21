Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием учреждения

«Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью “Дипсервис” вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня «Дипсервис» — лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию. «Эта заслуга вашего трудового коллектива, который успешно решает поставленные перед ним задачи», — подчеркнул Президент.
Глава государства поблагодарил коллектив учреждения за многолетний добросовестный труд и пожелал реализации всех задуманных планов и проектов, крепкого здоровья и благополучия.