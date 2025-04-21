Лукашенко поздравил коллектив «Дипсервиса» с 30-летием учреждения

«Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью “Дипсервис” вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой», — говорится в поздравлении.