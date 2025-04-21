WP: В США более 11000 человек из-за ошибки получили доступ к закрытым файлам

Конфиденциальные документы находились в папке Google Drive, доступ к ней был предоставлен всему персоналу ведомства, сказано в публикации. В папке находилась информация о взрывозащитной двери, закупка которой рассматривалась для одного из ведомств Белого дома, а также информация о банковском счете одного из поставщиков.