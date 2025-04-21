WP: В США более 11000 человек из-за ошибки получили доступ к закрытым файлам

Более 11 000 государственных служащих в США получили доступ к секретным документам из-за ошибки сотрудников Управления общих служб США, причем некоторые документы были доступны не только для чтения, но и для редактирования. Об этом информирует издание The Washington Post.
Конфиденциальные документы находились в папке Google Drive, доступ к ней был предоставлен всему персоналу ведомства, сказано в публикации. В папке находилась информация о взрывозащитной двери, закупка которой рассматривалась для одного из ведомств Белого дома, а также информация о банковском счете одного из поставщиков.
Авторы публикации напоминают, что подобные инциденты фиксируются с начала 2021 года.
Ранее секретные документы Пентагона по Украине и Китаю оказались в Сети в открытом доступе. Подробности здесь на KP.RU.
А вот история о том, как дипломат из Великобритании Ангус Лэпсли по своей ошибке лишил страну секретных документов. Он потерял их, прогуливаясь по улицам, более трех лет назад.
В Китае же пенсионер случайно купил секретные документы в пункте приема утильсырья.