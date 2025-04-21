Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: В США более 11000 человек из-за ошибки получили доступ к закрытым файлам

Более 11 тысяч госслужащих в США получили доступ к чтению и редактированию секретных документов.

Источник: Комсомольская правда

Более 11 000 государственных служащих в США получили доступ к секретным документам из-за ошибки сотрудников Управления общих служб США, причем некоторые документы были доступны не только для чтения, но и для редактирования. Об этом информирует издание The Washington Post.

Конфиденциальные документы находились в папке Google Drive, доступ к ней был предоставлен всему персоналу ведомства, сказано в публикации. В папке находилась информация о взрывозащитной двери, закупка которой рассматривалась для одного из ведомств Белого дома, а также информация о банковском счете одного из поставщиков.

Авторы публикации напоминают, что подобные инциденты фиксируются с начала 2021 года.

Ранее секретные документы Пентагона по Украине и Китаю оказались в Сети в открытом доступе. Подробности здесь на KP.RU.

А вот история о том, как дипломат из Великобритании Ангус Лэпсли по своей ошибке лишил страну секретных документов. Он потерял их, прогуливаясь по улицам, более трех лет назад.

В Китае же пенсионер случайно купил секретные документы в пункте приема утильсырья.