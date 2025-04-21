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Дубинский: для Зеленского признание Крыма станет поворотным моментом

Если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что если Владимира Зеленского вынудят официально признать Крым частью России, то вопрос о признании других регионов будет решен автоматически.

Парламентарий отметил, что сейчас наиболее вероятным сценарием он видит заключение перемирия.

«При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Угроза введения санкций оказала влияние на главу киевского режима, который говорит о неких «российских нарративах», но при этом не имеет реального влияния на ход переговоров между Соединенными Штатами и Россией, подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Зеленского систематически не приглашают ни на какие переговоры с участием американских представителей после инцидента в Белом доме.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках мирного соглашения по Украине. Однако окончательное решение по данному вопросу Белым домом еще не принято.

Накануне США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия.