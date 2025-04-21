Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что если Владимира Зеленского вынудят официально признать Крым частью России, то вопрос о признании других регионов будет решен автоматически.
Парламентарий отметил, что сейчас наиболее вероятным сценарием он видит заключение перемирия.
«При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Угроза введения санкций оказала влияние на главу киевского режима, который говорит о неких «российских нарративах», но при этом не имеет реального влияния на ход переговоров между Соединенными Штатами и Россией, подчеркнул депутат.
Он напомнил, что Зеленского систематически не приглашают ни на какие переговоры с участием американских представителей после инцидента в Белом доме.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках мирного соглашения по Украине. Однако окончательное решение по данному вопросу Белым домом еще не принято.
Накануне США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия.