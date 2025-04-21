Сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам

Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке на облачном диске Google Drive с потенциально конфиденциальными документами всему персоналу ведомства, то есть более чем 11 тыс. человек. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы.
В папке содержались сведения в том числе о поэтажных планах Белого дома. Впервые доступ к документам был ошибочно предоставлен еще в 2021 году, когда сотрудник управления, не имея на то умысла, изменил настройки общего доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома.
Кроме поэтажных планов в документах также была информация о взрывозащитной двери, которую планировалось установить в центре для посетителей Белого дома. Там же содержались данные о банковском счете поставщика, помогавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа.
Как утверждает WP, сотрудники GSA могли не только просматривать, но и редактировать содержимое по меньшей мере десяти из 15 файлов, к которым они по ошибке получили доступ.
Девять файлов из папки имели пометку «CUI», что означает «контролируемая несекретная информация». Она предусматривается для «конфиденциальной информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена», уточняет WP, ссылаясь на правительственные протоколы.
Управление общих служб США сформировано для помощи в управлении и поддержке основных функций федерального правительства. Ведомство оказывает технологическую поддержку многим госструктурам и управляет правительственной недвижимостью, уточняет WP.
В последние месяцы в США произошло несколько крупных скандалов, связанных с утечкой конфиденциальных сведений. Один из них связан с ошибочным добавлением главреда журнала The Atlantic в чат мессенджера Signal с высокопоставленными лицами, где обсуждались удары США по Йемену. Министр обороны страны Пит Хегсет отверг утверждение, что в этот чат отправлялись какие-либо военные планы.
Журнал Spiegel в конце марта писал, что контактные данные некоторых высокопоставленных чиновников в окружении президента США Дональда Трампа можно найти в интернете. Издание обнаружило в свободном доступе данные советника по национальной безопасности Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард, а также Хегсета.
Последний, по информации The New York Times (NYT), 15 марта выложил график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по Йемену, в чат, где состояли его жена, брат и адвокат. По словам источников, для авторизации Хегсет использовал личный, а не рабочий телефон.