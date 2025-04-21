Сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам

В папке содержались сведения в том числе о поэтажных планах Белого дома. Впервые доступ к документам был ошибочно предоставлен еще в 2021 году, когда сотрудник управления, не имея на то умысла, изменил настройки общего доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома.