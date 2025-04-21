Василий Носков возглавил департамент молодёжной политики Новосибирской области. О назначении сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.
Известно, что последние три года Носков занимал пост заместителя министра спорта, культуры и молодежной политики Луганской Народной Республики. До этого он активно участвовал в молодёжных и патриотических проектах в Новосибирске.
Карьера Носкова связана с партиями «Единая Россия» и «Зелёные», а также с работой в молодежных и политических структурах региона. Передает портал «Прецедент».