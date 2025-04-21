Минобороны: с 22 апреля начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу

В первый день в войска будет направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра.
Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в апреле — мае планируется направить около 10 тыс. человек. Вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 43 тыс. молодых людей.
Церемония принятия Военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 24 мая.
Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством — в апреле — мае.