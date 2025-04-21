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Минобороны: с 22 апреля начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 апреля начинается отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Источник: БелТА

В первый день в войска будет направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в апреле — мае планируется направить около 10 тыс. человек. Вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 43 тыс. молодых людей.

Церемония принятия Военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 24 мая.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено в соответствии с законодательством — в апреле — мае.