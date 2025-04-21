Минобороны: с 22 апреля начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 апреля начинается отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов пограничной службы и государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.