«Есть задачи поважнее». Трамп собирает силы для борьбы с главным врагом

«Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций (от европейских стран за это. — Прим. ред), от Южной Кореи тоже, — подчеркнул американский лидер. — Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим, не связанных с торговлей, но я думаю, что мы сделаем ее частью (переговоров о тарифах. — Прим. ред.), потому что это логично, было бы неплохо завернуть все в один пакет для каждой страны».