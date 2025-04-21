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Суд изъял у экс-депутата Сочи Эскузяна активы на 635 млн рублей

Деньги и землю на сумму 635 млн рублей изъяли у бывшего депутата в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему депутату Сочи Сурену Эскузяну об изъятии незаконно приобретенных активов на общую сумму 635 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Решение было вынесено в рамках повторного рассмотрения дела, которое ранее было направлено на пересмотр Верховным Судом РФ.

Как выяснилось в ходе нового разбирательства, действия Эскузяна не только нарушали гражданское законодательство, но и стали предметом уголовного расследования. В отношении экс-депутата возбужден ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере земельных ресурсов на сотни миллионов рублей.

Следствие установило, что Эскузян, воспользовавшись привилегиями ветерана Великой Отечественной войны — Героя Советского Союза, незаконно сформировал участок площадью две тысячи квадратных метров в границах Сочинского национального парка, оформил его на себя и застроил апартаментами. Кроме того, права на другой участок площадью 10 тысяч квадратных метров в центре курорта он приобрел под видом жилого дома и дополнительных построек, хотя фактически на участке располагались временные конструкции из металлопрофиля.

Доказательства коррупционной природы приобретенных активов были представлены истцом в рамках гражданского дела. В результате, суд постановил взыскать в пользу государства два земельных участка общей стоимостью 525 миллионов рублей, один из которых находится в непосредственной близости к резиденции Бочаров Ручей, а также денежные средства в размере 110 миллионов рублей.