Суд изъял у экс-депутата Сочи Эскузяна активы на 635 млн рублей

Следствие установило, что Эскузян, воспользовавшись привилегиями ветерана Великой Отечественной войны — Героя Советского Союза, незаконно сформировал участок площадью две тысячи квадратных метров в границах Сочинского национального парка, оформил его на себя и застроил апартаментами. Кроме того, права на другой участок площадью 10 тысяч квадратных метров в центре курорта он приобрел под видом жилого дома и дополнительных построек, хотя фактически на участке располагались временные конструкции из металлопрофиля.