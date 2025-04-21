Истек срок объявленного Россией перемирия. Военная операция, день 1153-й

09:33 Пострадавшего от мины «колокольчик» мальчика из Белгородской области отправят на лечение в федеральную клинику, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику», — уточнил глава региона.
09:26 ❗️ ВС России продвинулись на Южнодонецком направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Если говорить о Великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
09:24 ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 42 беспилотниками и 30 боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребенка и одна женщина. Две девочки 13 и 17 лет госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Еще один ребенок получил ранение от сдетонировавшей мины “Колокольчик” в селе Таврово», — уточнил глава региона.
09:14 Воздушные силы ВСУ сообщили о применении ВС России после окончания перемирия 96 беспилотников и трех ракет.
09:05.
08:56 Авиационную опасность объявили в Орловской области. Жителей призвать быть бдительными.
08:53 Объект инфраструктуры получил повреждение в Черкасской области, заявил глава администрации Игорь Табурец.
08:30 Предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами — уловка для получения передышки для перегруппировки ВСУ, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация», — объяснил парламентарий.
08:25 ВСУ за минувшие сутки девять раз обстреливали Горловку, сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его информации, пострадал один человек.
08:23.
08:16 ⚡️ США оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на их план, предусматривающий признание Штатами российского статуса Крыма и отказ от вступления в НАТО, сообщили источники The Wall Street Journal.
По их информации, США не будут признавать российский суверенитет над ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, однако не станут требовать вывода оттуда ВС России.
«Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что Россия имеет законные претензии на любую из ее территорий», — отметили журналисты.
Штаты ждут ответа от Владимира Зеленского, рассчитывают получить его на этой неделе в Лондоне. Если Украина примет этот план, предложения представят России, для этого туда вновь может отправиться спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, добавило издание.
08:10 Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил об ударах по объектам в Павлограде и Новопаловской общине. Мэр Николаева сообщил о ракетном ударе по объектам в городе около пяти часов утра.
08:07 После завершения пасхального перемирия взрывы прозвучали в Одесской и Черкасской областях, сообщило украинское издание «Страна.ua».
08:05 Владимир Зеленский написал, что «характер украинских действий и дальше будет зеркальным».
«На тишину будем соответствовать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова», — отметил он.
08:02 21 апреля завершился объявленное Россией пасхальное перемирие в зоне СВО.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1153-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.