Истек срок объявленного Россией перемирия. Военная операция, день 1153-й

21 апреля истек срок объявленного президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия. Владимир Зеленский написал, что характер украинских действий и дальше будет зеркальным . Он объяснил, что ВСУ будут отвечать тишиной на тишину , и добавил, что действия всегда более красноречивы, чем слова . Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Газета.Ru ведет хронику событий.