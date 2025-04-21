Кремль распределит депутатов Госдумы по «системе светофора»

Федеральный чиновник в разговоре с РБК сказал, что свой критерий отбора депутатов озвучила и администрация президента. По его словам, сейчас в ведомстве говорят о значении такого понятия, как «несгораемый остаток». Его суть в том, что депутат, рассчитывающий на переизбрание, должен иметь постоянную базу сторонников на территории, от которой он избирается. Кстати, на съезде «Единой России» в конце прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что «обязательным условием профессиональной состоятельности» для партийного актива «должна быть прямая коммуникация с людьми, умение вести за собой единомышленников». «Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности. — Пресс-служба Кремля) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня», — говорил тогда президент.