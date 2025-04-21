Кремль распределит депутатов Госдумы по «системе светофора»

Несколько недель назад администрация президента разослала анкету, в которой попросила региональные власти дать оценку действующим депутатам Госдумы и предложения по их замене, если такая необходимость есть. Об этом РБК рассказали источники в Госдуме, близкие к администрации президента и к руководству одного из регионов. Информация собирается не только о единороссах, но и о депутатах от других партий.
По их словам, в анкете прямо указано, что речь идет о формировании списков на новый созыв Думы (выборы в нижнюю палату намечены на сентябрь 2026 года). По действующим парламентариям требовалось указать возраст, а также распределить их в одну из трех групп в зависимости от оценки их работы — зеленую, желтую, красную.
Это так называемая система светофора, популярная у нынешнего внутриполитического блока администрации президента. Аналогичным образом они, например, в ходе избирательных кампаний распределяют по трем группам регионы в зависимости от сложности избирательных кампаний.
Также от регионов попросили указать общественный статус депутата — то есть принадлежность его к участникам военной операции, победителям «Лидеров России» или «Лидеров России. Политика», обучающимся в программе «Время героев» или в Высшей партийной школе, Народному фронту
Кто еще оценивает депутатов
По словам собеседников РБК, оценка депутатского корпуса проводится и на уровне парламентской фракции «Единой России». Впрочем, пока она носит не такой формализованный характер. В партии будут оценивать законотворческую деятельность депутата, наличие у него своей повестки, авторитет среди коллег, рассказывает источник РБК.
Федеральный чиновник в разговоре с РБК сказал, что свой критерий отбора депутатов озвучила и администрация президента. По его словам, сейчас в ведомстве говорят о значении такого понятия, как «несгораемый остаток». Его суть в том, что депутат, рассчитывающий на переизбрание, должен иметь постоянную базу сторонников на территории, от которой он избирается. Кстати, на съезде «Единой России» в конце прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что «обязательным условием профессиональной состоятельности» для партийного актива «должна быть прямая коммуникация с людьми, умение вести за собой единомышленников». «Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности. — Пресс-служба Кремля) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня», — говорил тогда президент.
Ранее РБК писал, что в партии идет предварительное обсуждение и головной части списка. Если он, как и в прошлый раз, будет состоять из нескольких человек (обсуждаются варианты пятерки и тройки), то, по словам источников, в нем точно должны присутствовать участник военной операции и женщина. По словам собеседников РБК, обсуждение очень предварительное, но, например, обсуждалась кандидатура главы центрального штаба «Юнармии» Владислава Головина (позывной в зоне боевых действий «Струна»).
«Ведомости» писали, что оценка депутатов со стороны регионов проводилась раньше и что список действующих федеральных депутатов по принципу «да/нет» в отношении переизбрания составили и в «Единой России».
По словам источника, близкого к администрации президента, то, что по разным подразделениям собираются разные оценки, неудивительно. В целом парламентский корпус партии власти можно разделить на несколько групп. Первая — это «профессиональный костяк», наиболее компетентные депутаты, без которых будет затруднена работа парламента. Как правило, он сохраняется. Вторая — это сильные одномандатники. По его словам, часто в округ нельзя поставить слабого неизвестного депутата, поэтому, как правило, те, чьи позиции высоки, сохраняют за собой эту позицию. А вот по остальным отбор более сложный, и здесь как раз учитываются позиции разных политических акторов.
По словам главы Фонда развития гражданского общества, консультанта «Единой России» на прошлых думских выборах Константина Коcтина, ничего удивительного в том, что Кремль и партия уже сейчас озаботились оценкой депутатов, нет. Впрочем, по его словам, речь идет не о принятии решений, а о первичной оценке депутатского корпуса. «При определении потенциала избираемости и эффективности депутата, как правило, учитываются, само собой, его текущие рейтинги, позиция по его кандидатуре федерального центра, партии и регионов. На выборах партия использует тактику максимального количества региональных групп. Результат каждой территории важен, поэтому депутат в идеале должен знать ее и быть в хороших рабочих отношениях и с региональной властью», — объясняет эксперт.
Замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров считает, что в преддверии этих выборов в оценке депутата, судя по всему, усиливается именно региональный аспект: «Депутаты должны быть жестко привязаны к своим территориям, действительно помогать им. Этот подход активно продвигают и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и администрация президента».
Он предполагает, что дополнительным критерием оценки, скорее всего, станет помощь участникам военной операции и их семьям, а также поддержка и реализация федеральной партийной повестки, участие в проектах и инициативах партии. Итоговые оценки, скорее всего, появятся ближе к осени, после региональных выборов 2025 года, считает Заббаров.