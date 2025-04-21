FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок — совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%.