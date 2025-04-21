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FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии.

Источник: © РИА Новости

«Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака», — пишет издание.

При этом, как отмечает издание, дефицит лекарств уже достиг рекорда США в первом квартале 2024 года, система здравоохранения страны в особенности страдает от дефицита низкорентабельных препаратов.

По данным газеты, значительная часть импортируемых в США препаратов производится в Индии, а активные вещества зачастую закупаются в Китае.

Газета напоминает, что фармацевтическая продукция пока не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок — совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%.