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В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство

Минтруда разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В документе обозначено несколько проблемных вопросов:

  • Отсутствие механизмов заключения трудового договора в электронной форме.
  • Отсутствие нормативного закрепления современной системы оценки условий труда и профессиональных рисков.
  • Отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.
  • Неурегулированность участия МИО в реализации мероприятий по предупреждению и разрешению коллективных споров и забастовок после передачи инспекций труда.
  • Недостаточное регулирование статуса, членства и прозрачности деятельности профсоюзов и т. д.

Для решения указанных и других проблем предлагается:

  • Ввести возможность заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием ЕСТД.
  • Переход от аттестации объектов к системе индивидуальной и интегральной оценки профессиональных рисков.
  • Введение понятий и механизмов реагирования на случаи сексуальных домогательств в сфере труда.
  • Передача части полномочий уполномоченного органа по труду из Кодекса на уровень положения.
  • Закрепление роли МИО в решении трудовых конфликтов и организации социального партнерства.
  • Совершенствование регулирования профсоюзов: ежегодное подтверждение структуры, уточнение членства, обязанность отчетности.

В Минтруда отмечают, что в результате предлагаемые меры положительно повлияют на решение существующих проблем и приведут к:

  • Облегчению документооборота, повышение доступности и прозрачности; снижение затрат для работодателей и работников.
  • Актуальности, превентивности, учету специфики труда конкретного работника, цифровая карта условий труда.
  • Повышению защищенности работников, выполнение международных обязательств, создание безопасной рабочей среды.
  • Гибкости, скорости реагирования на вызовы, снижению законодательной нагрузки.
  • Укреплению профилактики трудовых споров на местах, использование потенциала акиматов в обеспечении стабильности.
  • Повышению прозрачности и доверия, устранению фиктивных структур, защита интересов конкретных трудовых коллективов.

Предлагаемые нормы будут включены в проекта закона «О внесении изменений и дополнений некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства», который планируется разработать до конца 2025 года и в январе 2026 года внести в Мажилис Парламента.