В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство

Предлагаемые нормы будут включены в проекта закона «О внесении изменений и дополнений некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства», который планируется разработать до конца 2025 года и в январе 2026 года внести в Мажилис Парламента.