В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство

В документе обозначено несколько проблемных вопросов:
- Отсутствие механизмов заключения трудового договора в электронной форме.
- Отсутствие нормативного закрепления современной системы оценки условий труда и профессиональных рисков.
- Отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.
- Неурегулированность участия МИО в реализации мероприятий по предупреждению и разрешению коллективных споров и забастовок после передачи инспекций труда.
- Недостаточное регулирование статуса, членства и прозрачности деятельности профсоюзов
и т. д.
Для решения указанных и других проблем предлагается:
- Ввести возможность заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием ЕСТД.
- Переход от аттестации объектов к системе индивидуальной и интегральной оценки профессиональных рисков.
- Введение понятий и механизмов реагирования на случаи сексуальных домогательств в сфере труда.
- Передача части полномочий уполномоченного органа по труду из Кодекса на уровень положения.
- Закрепление роли МИО в решении трудовых конфликтов и организации социального партнерства.
- Совершенствование регулирования профсоюзов: ежегодное подтверждение структуры, уточнение членства, обязанность отчетности.
В Минтруда отмечают, что в результате предлагаемые меры положительно повлияют на решение существующих проблем и приведут к:
- Облегчению документооборота, повышение доступности и прозрачности; снижение затрат для работодателей и работников.
- Актуальности, превентивности, учету специфики труда конкретного работника, цифровая карта условий труда.
- Повышению защищенности работников, выполнение международных обязательств, создание безопасной рабочей среды.
- Гибкости, скорости реагирования на вызовы, снижению законодательной нагрузки.
- Укреплению профилактики трудовых споров на местах, использование потенциала акиматов в обеспечении стабильности.
- Повышению прозрачности и доверия, устранению фиктивных структур, защита интересов конкретных трудовых коллективов.
Предлагаемые нормы будут включены в проекта закона «О внесении изменений и дополнений некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства», который планируется разработать до конца 2025 года и в январе 2026 года внести в Мажилис Парламента.