Паслер поздравил свердловчан с Днём местного самоуправления

Врио губернатора Денис Паслер поздравил жителей Свердловской области с Днем местного самоуправления. В своем обращении глава региона подчеркнул, что именно местная власть наиболее приближена к нуждам населения.
«От того, насколько местная власть внемлет просьбам и проблемам своих земляков, зависит и успешное социально-экономическое развитие территорий, и настроение в обществе, и уровень доверия к институтам государственного управления в целом», — сказано в обращении.
Денис Паслер отмечает, что в настоящее время потребность в конструктивном взаимодействии власти и общества особенно актуальна. По его словам, там, где этому уделяется повышенное внимание, позитивные изменения происходят значительно быстрее: активно реализуются проекты инициативного бюджетирования, возводятся востребованные жителями объекты социальной инфраструктуры, а благоустройство территорий и создание комфортной городской среды становятся общим делом.
В качестве примера он отметил, что за восемь лет использования инструментов инициативного бюджетирования в муниципалитетах Свердловской области было реализовано более 500 проектов, общая стоимость которых составила около 750 миллионов рублей. В 2025 году планируется воплотить в жизнь 107 проектов в 57 муниципалитетах в целом более чем на 200 миллионов рублей, из которых свыше 90 миллионов рублей выделено из областного бюджета.
В настоящее время в органах местного самоуправления региона трудится более 7500 муниципальных служащих. Интересы граждан в местных думах представляют более полутора тысяч депутатов. Правительство Свердловской области оказывает всемерную поддержку развитию компетенций и повышению профессионального уровня муниципальных служащих, а также внедрению современных цифровых технологий в муниципалитетах, направленных на повышение эффективности управления.