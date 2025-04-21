Паслер поздравил свердловчан с Днём местного самоуправления

В качестве примера он отметил, что за восемь лет использования инструментов инициативного бюджетирования в муниципалитетах Свердловской области было реализовано более 500 проектов, общая стоимость которых составила около 750 миллионов рублей. В 2025 году планируется воплотить в жизнь 107 проектов в 57 муниципалитетах в целом более чем на 200 миллионов рублей, из которых свыше 90 миллионов рублей выделено из областного бюджета.