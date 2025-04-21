WSJ узнала, что предложение США Киеву включает признание Крыма российским

При этом, по данным WSJ, Вашингтон не признает контроль России над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, хотя США и не требуют вывода оттуда российских войск. Международное признание этих регионов российскими и полный вывод оттуда украинских войск — одно из условий для начала мирного процесса, которые прошлым летом озвучивал президент России Владимир Путин. Киев назвал эти требования ультиматумом. И Россия, и Украина исключают возможность территориальных уступок.