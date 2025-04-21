WSJ узнала, что предложение США Киеву включает признание Крыма российским

США передали Киеву предложения администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта, которые включают уступки Москве — потенциальное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 году, а также исключение возможности вступления Украины в НАТО, сообщает The Wall Street Journal.
Эти идеи были изложены в документе, который высокопоставленные сотрудники администрации США представили своим украинским коллегам и европейским чиновникам в Париже 17 апреля, уточняет издание. Вашингтон ждет ответа Киева на встрече с представителями Украины и стран Европы в Лондоне в конце этой недели. Позднее, если позиции сторон совпадут, предложения могут передать Москве.
При этом, по данным WSJ, Вашингтон не признает контроль России над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, хотя США и не требуют вывода оттуда российских войск. Международное признание этих регионов российскими и полный вывод оттуда украинских войск — одно из условий для начала мирного процесса, которые прошлым летом озвучивал президент России Владимир Путин. Киев назвал эти требования ультиматумом. И Россия, и Украина исключают возможность территориальных уступок.
Еще одно предложение, по словам западных чиновников, подразумевает, что территории вокруг Запорожской атомной станции получат нейтральный статус, а контролировать их будут США. По словам источников газеты, США не предлагают ограничить численность украинской армии, не исключают западную военную поддержку Киева или размещение на Украине европейских войск, что является «ключевым камнем преткновения» для Москвы.
Высокопоставленный представитель Госдепартамента в разговоре с WSJ сообщил, что США, передавая Украине свои идеи, не действовали по принципу «бери или уходи», а хотели, чтобы Киев их обдумал. «Список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи», сказал чиновник.
Впервые о том, что США рассматривают возможность признать контроль России над Крымом в рамках расширенного соглашения о мире, сообщило Bloomberg, это подтвердил источник CNN.
WSJ отмечает, что такой шаг противоречит более чем десятилетней политике Вашингтона. В 2014 году США ввели против России санкции, а в 2018-м госсекретарь Майк Помпео, работавший в первой администрации Трампа, назвал действия Москвы угрозой «основополагающему международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может силой менять границы другой». Тогда же конгресс США принял закон, запретивший признавать полуостров российским.