Чиновников ждут штрафы и ответственность за срыв отопительного сезона в Казахстане

Как сообщается, изменения направлены на устранение застарелых проблем, которые повышали риски аварийных ситуаций и сдерживали развитие теплоэнергетического комплекса.
Так, контрольные функции в отношении теплосетей и централизованного теплоснабжения перешли от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК с усилением его функций.
Для обеспечения слаженной подготовки и стабильного прохождения отопительного периода была усилена административная ответственность:
за срыв ремонтных работ — 50 МРП (196 600 тенге); несоблюдение нормативного запаса топлива в зимний период — 1 000 МРП (3 932 000 тенге); несвоевременное получение паспорта готовности — увеличение с 300 МРП (1 179 600 тенге) до 1 500 МРП (5 898 000 тенге).
Это существенно повышает статус документа и в целом подготовку к работе в осенне-зимний период.
«Персональная ответственность за стабильное прохождение отопительного периода возложена на заместителей акимов регионов и городов республиканского значения (политические госслужащие)», — говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.
Помимо этого, были введены новые инструменты мониторинга и контроля участников отрасли. В том числе в части эксплуатации и технического состояния ключевых объектов теплоэнергетики.
Принятые меры призваны повысить надежность теплоэнергетического комплекса, снизить вероятность аварийных ситуаций, улучшить качество услуг для граждан и бизнеса, а также повысить прозрачность отрасли.