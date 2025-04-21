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Текслер выделил средства на ускорение ремонта челябинского цирка

Челябинская область направит средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Челябинского государственного цирка, на продолжение социального проекта «Челябинская область — большая семья», а также на реконструкцию памятников в Курской области. Соответствующие предложения об изменениях в областной бюджет 2025 года губернатор области Алексей Текслер внёс в региональный парламент.

Источник: Pchela.News

Про памятники в Курской области

По данным Книги Памяти Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев, и сохранение памяти о них является делом чести, особенно значимым в преддверии 80-летия Великой Победы. Поэтому дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Алексей Текслер в ответ на обращение руководства Курской области.

Про челябинский цирк

Чтобы ускорить реконструкцию Челябинского государственного цирка, закрытого ещё в 2019 году, необходимо обновить проектно-сметную документацию в связи с изменением федерального законодательства. Областные средства будут направлены на разработку этой документации.

— Учреждение относится к федеральной собственности под управлением «Росгосцирка», — напомнили в областном правительстве. — В настоящее время с «Росгосцирком» достигнута договорённость, что после обновления проектно-сметной документации начнутся работы по реконструкции Челябинского цирка.

Напомним, челябинский цирк закрыли на капитальный ремонт в мае 2019 года. Завершить работы планировали к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем срок сдачи объекта перенесли на октябрь 2021 года, а после — на конец 2022-го. Но сроки вновь сдвинулись. Как выяснилось, на ход работы подрядчика — тульской компании «РКСервис» — повлияли пандемия и кризис. В сентябре 2022 года сообщалось, что Минкульт РФ выделил более 80 млн рублей на ремонт цирка в Челябинске. Но вскоре вступили в силу изменения в федеральное законодательство, и потребовалось обновление проектно-сметной документации.

Про проект «Челябинская область — большая семья»

Помимо этого, выделены средства на продолжение социального проекта «Челябинская область — большая семья». Его успешно реализуют в регионе с 2024 года.

Уже более ста тысяч южноуральцев в рамках этого проекта прямо по месту жительства смогли получить адресную помощь приехавших к ним специалистов министерств и ведомств социальной направленности, узкопрофильных врачей, сдать нормы ГТО, оставить обращения в мобильной приемной губернатора. Фестиваль продолжится и в этом году. При этом планируется расширить количество участников и проводимых мероприятий.

Про дополнительные федеральные средства

️Также в областной бюджет на 2025 год включаются федеральные целевые средства, выделенные региону на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление коммунальной инфраструктуры.

Напомним, в середине марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте программы модернизации ЖКХ в регионе. Она получила название «Большой ремонт 74». В модернизацию сферы ЖКХ по этой программе будут инвестированы колоссальные суммы.