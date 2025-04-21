Текслер выделил средства на ускорение ремонта челябинского цирка

По данным Книги Памяти Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев, и сохранение памяти о них является делом чести, особенно значимым в преддверии 80-летия Великой Победы. Поэтому дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Алексей Текслер в ответ на обращение руководства Курской области.

Чтобы ускорить реконструкцию Челябинского государственного цирка, закрытого ещё в 2019 году, необходимо обновить проектно-сметную документацию в связи с изменением федерального законодательства. Областные средства будут направлены на разработку этой документации.

— Учреждение относится к федеральной собственности под управлением «Росгосцирка», — напомнили в областном правительстве. — В настоящее время с «Росгосцирком» достигнута договорённость, что после обновления проектно-сметной документации начнутся работы по реконструкции Челябинского цирка.

Напомним, челябинский цирк закрыли на капитальный ремонт в мае 2019 года. Завершить работы планировали к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем срок сдачи объекта перенесли на октябрь 2021 года, а после — на конец 2022-го. Но сроки вновь сдвинулись. Как выяснилось, на ход работы подрядчика — тульской компании «РКСервис» — повлияли пандемия и кризис. В сентябре 2022 года сообщалось, что Минкульт РФ выделил более 80 млн рублей на ремонт цирка в Челябинске. Но вскоре вступили в силу изменения в федеральное законодательство, и потребовалось обновление проектно-сметной документации.