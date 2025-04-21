Текслер выделил средства на ускорение ремонта челябинского цирка

Про памятники в Курской области
По данным Книги Памяти Курской области, на территории приграничного региона захоронено 677 южноуральцев, и сохранение памяти о них является делом чести, особенно значимым в преддверии 80-летия Великой Победы. Поэтому дополнительные средства будут направлены на помощь Курской области в ремонте мест захоронений и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение принял Алексей Текслер в ответ на обращение руководства Курской области.
Про челябинский цирк
Чтобы ускорить реконструкцию Челябинского государственного цирка, закрытого ещё в 2019 году, необходимо обновить проектно-сметную документацию в связи с изменением федерального законодательства. Областные средства будут направлены на разработку этой документации.
— Учреждение относится к федеральной собственности под управлением «Росгосцирка», — напомнили в областном правительстве. — В настоящее время с «Росгосцирком» достигнута договорённость, что после обновления проектно-сметной документации начнутся работы по реконструкции Челябинского цирка.
Про проект «Челябинская область — большая семья»
Помимо этого, выделены средства на продолжение социального проекта «Челябинская область — большая семья». Его успешно реализуют в регионе с 2024 года.
Уже более ста тысяч южноуральцев в рамках этого проекта прямо по месту жительства смогли получить адресную помощь приехавших к ним специалистов министерств и ведомств социальной направленности, узкопрофильных врачей, сдать нормы ГТО, оставить обращения в мобильной приемной губернатора. Фестиваль продолжится и в этом году. При этом планируется расширить количество участников и проводимых мероприятий.
Про дополнительные федеральные средства
️Также в областной бюджет на 2025 год включаются федеральные целевые средства, выделенные региону на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление коммунальной инфраструктуры.
Напомним, в середине марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте программы модернизации ЖКХ в регионе. Она получила название «Большой ремонт 74». В модернизацию сферы ЖКХ по этой программе будут инвестированы колоссальные суммы.