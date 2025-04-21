Выплаты ко Дню Победы получат свыше 2,7 тыс. жителей Челябинской области

«В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 тыс. человек по всей стране. В Челябинской области — более 2,7 тыс. человек», — сообщает организация.