Выплаты ко Дню Победы получат свыше 2,7 тыс. жителей Челябинской области

«В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 тыс. человек по всей стране. В Челябинской области — более 2,7 тыс. человек», — сообщает организация.
Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям.
Сумма зависит от категории получателей. По 80 тыс. рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников ВОВ; по 55 тыс. рублей — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто.
Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.
Социальная миссия Почты России заключается в обеспечении услугами всех граждан страны, включая самые отдаленные и труднодоступные территории, говорится в комментарии Группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области.