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Выплаты ко Дню Победы получат свыше 2,7 тыс. жителей Челябинской области

Выплаты ко Дню Победы получат свыше 2,7 тыс. жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В апреле Почта России доставит ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их получат 150 тыс. человек по всей стране. В Челябинской области — более 2,7 тыс. человек», — сообщает организация.

Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям.

Сумма зависит от категории получателей. По 80 тыс. рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников ВОВ; по 55 тыс. рублей — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто.

Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.

Социальная миссия Почты России заключается в обеспечении услугами всех граждан страны, включая самые отдаленные и труднодоступные территории, говорится в комментарии Группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области.