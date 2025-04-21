Текслер произвел кадровые назначения в недавно созданной структуре

«Назначить Мухомедьярову Динару Каюмовну первым заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области», — говорится в первом документе.
Просто заместителем в этом же управлении утверждена Александра Митенкова.
Оба постановления подписаны 18 апреля, опубликованы 21-го.
Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной политики в сфере туризма на территории Челябинской области. Приоритетной задачей определено "оказание содействия развитию конкуренции на товарный рынках, относящихся к сфере деятельности ГУ.
Напомним, сразу после выборов Текслер создал шесть новых министерств и главных управлений: министерства международного и межрегионального сотрудничества, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, главные управления по туризму и ветеринарии.
Ранее сообщалось, что новые ведомства выделены в качестве самостоятельных единиц из состава существующих министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».