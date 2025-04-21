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Текслер произвел кадровые назначения в недавно созданной структуре

Губернатор Алексей Текслер произвел кадровые назначения в недавно созданной структуре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Мухомедьярову Динару Каюмовну первым заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области», — говорится в первом документе.

Просто заместителем в этом же управлении утверждена Александра Митенкова.

Оба постановления подписаны 18 апреля, опубликованы 21-го.

Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной политики в сфере туризма на территории Челябинской области. Приоритетной задачей определено "оказание содействия развитию конкуренции на товарный рынках, относящихся к сфере деятельности ГУ.

Напомним, сразу после выборов Текслер создал шесть новых министерств и главных управлений: министерства международного и межрегионального сотрудничества, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, главные управления по туризму и ветеринарии.

Ранее сообщалось, что новые ведомства выделены в качестве самостоятельных единиц из состава существующих министерств и управлений, «исходя из приоритетов развития страны и региона».