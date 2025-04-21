Текслер произвел кадровые назначения в недавно созданной структуре

Напомним, сразу после выборов Текслер создал шесть новых министерств и главных управлений: министерства международного и межрегионального сотрудничества, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, главные управления по туризму и ветеринарии.