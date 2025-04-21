Видеонаблюдение с распознаванием лиц обсудили в думе Иркутска

По инициативе Сергея Юдина было рассмотрено два вопроса. Один — готовность администрации нанести антивандальную краску на остановочные пункты в центральной части города Иркутска, а также по ул. Шевцова. МУП «Иркутскавтодор» занимается закупкой специальной краски и до 25 мая она будет нанесена на павильоны по ул. Шевцова. При положительном результате состава на остановках, использование такой технологии будет масштабировано в следующем году.