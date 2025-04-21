Видеонаблюдение с распознаванием лиц обсудили в думе Иркутска

Четыре вопроса рассмотрела постоянно действующая комиссия думы Иркутска по муниципальному законодательству и правопорядку сегодня, 21 апреля. Заседание провел депутат по избирательному округу № 19 Сергей Юдин, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Комиссия рассмотрела внесения изменений в решение думы, которое касается полномочий комитетов по управлению округами, и рекомендовала принять его. При утверждении корректировок комитеты смогут составлять административные акты для привлечения к ответственности жителей за правонарушения в сфере благоустройства. К таким нарушениям относится парковка на газонах, детских и спортивных площадках, снос (вырубка), повреждение зеленых насаждений без разрешения органа местного самоуправления, размещение печатной и рукописной продукции, нанесение надписей и рисунков в неустановленных местах.
Данные изменения стали возможными благодаря принятию в конце марта закона Иркутской области № 18-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в области эксплуатации и содержания объектов и элементов благоустройства (инфраструктуры) территорий муниципальных образований Иркутской области».
По инициативе Сергея Юдина было рассмотрено два вопроса. Один — готовность администрации нанести антивандальную краску на остановочные пункты в центральной части города Иркутска, а также по ул. Шевцова. МУП «Иркутскавтодор» занимается закупкой специальной краски и до 25 мая она будет нанесена на павильоны по ул. Шевцова. При положительном результате состава на остановках, использование такой технологии будет масштабировано в следующем году.
Также депутата интересовали итоги выездного совещания по вопросу расположения дрифт-площадки на острове Конный.
«На данный момент установлен антивандальный шлагбаум, восстановлен пункт охраны, приобретены камеры видеонаблюдения, решается вопрос с постоянным нахождением охранников. Все пункты, которые обсуждались на совещании, находятся в работе», — рассказал депутат по избирательному округу № 6 Михаил Кудрявцев.
Еще там предлагается обустроить пространство и создать парк «Для пап» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» при условии победы в рейтинговом голосовании. Согласно эскизу, территорию предложено разделить на несколько зон для отдыха, военной начальной подготовки, детской игровой активности и не только. Подробнее проект представят в мае 2025 года.
Помимо этого, депутаты обсудили внедрение системы видеонаблюдения МКУ «Безопасный город» с распознаванием лиц для оперативной поимки правонарушителей. В настоящее время в Иркутске установлено 1278 камер и доступ к видеоданным предоставлен более чем 300 сотрудникам органов охраны порядка. А применение искусственного интеллекта при обработке данных позволит сократить время получения результата и автоматически определять негативные события в кадре.
Начальник управления информатизации мэрии Евгений Горохов представил комиссии несколько вариантов внедрения такой технологии в ближайшие четыре года. Михаил Лунёв, депутат по избирательному округу № 17, предложил организовать отдельное рабочее совещание по этой теме и пригласить на него представителей правоохранительных органов и компаний, предоставляющих такие услуги, чтобы более детально обсудить вопрос.