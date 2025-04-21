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«Не видели столетиями». СМИ раскрыли, что происходит на границе с Россией

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия активно вооружаются из-за якобы российской угрозы, пишет The Wall Street Journal.

Источник: NATO

«Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий», — приводят журналисты слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, теперь уже возглавляющего пост министра финансов Норвегии.

Обозреватели указали, что скандинавские страны начали объединять свои силы на фоне неопределенности с гарантиями безопасности США и якобы российской угрозы.

По мнению доцента Королевского оборонного колледжа Дании Петера Якобсена, союз этих четырех государств может стать альтернативой НАТО в северной части Европы.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.