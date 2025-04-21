NYT: Хегсет делился данными об ударах по Йемену в личном чате

Как уточняют источники газеты, чат под названием «Оборона | командное совещание» был создан самим Хегсетом. В нем состояли около 10 человек из его ближайшего окружения, включая двух чиновников, позднее отстраненных от работы за нарушения режима секретности. Авторизацию в чате Хегсет проходил с помощью личного, а не служебного телефона.