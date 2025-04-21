Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область посещает Оршанский лесхоз

В прошлом году белорусские лесхозы заготовили 19,8 млн куб.м ликвидной древесины, что составляет 108% к уровню 2023 года. Заготовка древесины планируется исходя из имеющихся потребностей предприятий республики. За первый квартал этого года заготовлено 5 млн куб.м древесины.