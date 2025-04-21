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Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область посещает Оршанский лесхоз

21 апреля, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область посещает Оршанский лесхоз, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Президенту доложат об обеспечении лесного хозяйства современной лесозаготовительной техникой, а деревообрабатывающей отрасли — древесным сырьем. Одной из тем станет работа по восстановлению лесного фонда и охране леса от пожаров.

К визиту главы государства на предприятии представлена выставка отечественной лесозаготовительной техники и инструментов для лесозаготовки.

В прошлом году белорусские лесхозы заготовили 19,8 млн куб.м ликвидной древесины, что составляет 108% к уровню 2023 года. Заготовка древесины планируется исходя из имеющихся потребностей предприятий республики. За первый квартал этого года заготовлено 5 млн куб.м древесины.

Лесозаготовительные машины в Беларуси производят предприятия «АМКОДОР» и МТЗ (ОАО «Мозырский машиностроительный завод»). Благодаря проводимой системной работе по обновлению машинно-тракторного парка, закупке новой современной лесозаготовительной техники отечественного производства в прошлом году удалось достичь показателя по механизированной заготовке в рекордные 65% от общего объема заготовки.

Кроме механизированной заготовки, около 40% древесины заготавливается вальщиками леса с помощью бензопил и ручного инструмента.