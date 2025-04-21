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Глава Беларуси подтвердил планы встретиться с главой РФ в Волгограде

Александр Лукашенко заявил об этом во время посещения храма в Толочине — здесь он встречал вместе с другими верующими Светлое Христово Воскресенье.

Источник: Кристина Кормилицына/ТАСС

Встреча глав двух государств — России и Беларуси — состоится в Волгограде. По крайней мере, планы такие есть, подтвердил накануне президент республики Александр Лукашенко. Это произойдет в ходе форума, приуроченного к 80-летию победы в Великой отечественной войне.

Глава Беларуси сделал такое заявление во время посещения храма в Толочине — здесь он встречал вместе с другими православными верующими Светлое Христово Воскресенье.

Президент подчеркнул, что 2025 год — особый для жителей республики.

«Мы делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы. Днями мы продолжим эти празднества на Волгоградской земле. Встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге», — поделился Лукашенко.