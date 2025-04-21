Глава Беларуси подтвердил планы встретиться с главой РФ в Волгограде

Встреча глав двух государств — России и Беларуси — состоится в Волгограде. По крайней мере, планы такие есть, подтвердил накануне президент республики Александр Лукашенко. Это произойдет в ходе форума, приуроченного к 80-летию победы в Великой отечественной войне.