«Деревня будущего»: Лукашенко поехал на малую родину

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую неделю на малой родине — в агрогородке Копысь, который стал прототипом программы «Деревня будущего», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Основной темой рабочей поездки является развитие деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности.
Во время поездки будут обсуждены новые технологии, экспортный потенциал и также тема рабочих мест в регионе.
Как ранее сообщал телеканал «Первый информационный», на этой неделе у президента запланирована серия командировок.
«На самом деле это будет командировка не только в Могилевскую область, президент посмотрит комплексно три региона», — сказал глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала.
По его словам, Лукашенко планирует уделить внимание теме молочного животноводства во время визита на юго-восток страны. Кроме этого, отметил Крутой, в рабочем графике президента традиционная чернобыльская поездка накануне даты трагедии на ЧАЭС.