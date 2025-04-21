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«Деревня будущего»: Лукашенко поехал на малую родину

На текущей неделе глава государства побывает регионах, пострадавших от радиационного загрязнения после взрыва на ЧАЭС, а также посетит ряд районов Могилевской области.

Источник: AP 2024

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую неделю на малой родине — в агрогородке Копысь, который стал прототипом программы «Деревня будущего», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Основной темой рабочей поездки является развитие деревообработки в рамках программы по созданию современных условий в сельской местности.

Во время поездки будут обсуждены новые технологии, экспортный потенциал и также тема рабочих мест в регионе.

Как ранее сообщал телеканал «Первый информационный», на этой неделе у президента запланирована серия командировок.

«На самом деле это будет командировка не только в Могилевскую область, президент посмотрит комплексно три региона», — сказал глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала.

По его словам, Лукашенко планирует уделить внимание теме молочного животноводства во время визита на юго-восток страны. Кроме этого, отметил Крутой, в рабочем графике президента традиционная чернобыльская поездка накануне даты трагедии на ЧАЭС.