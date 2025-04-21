Радий Хабиров вручил экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву высокую госнаграду.

«На мой взгляд, сегодня в Башкирии самое аккуратное и правильное распределение полномочий между Главой республики, главами муниципалитетов и исполнительными органами власти. У нас практически за эти годы не было ни одного скандала между главой района и администрацией. За это вам большое спасибо. Я уже 13 лет работаю в другом месте, но все равно продолжаю служить Башкортостану и родной Уфе, и буду делать все, чтобы приносить пользу для всего Башкортостана», — выразил он слова благодарности.