Радий Хабиров вручил экс-мэру Уфы Павлу Качкаеву высокую госнаграду.

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил экс-мэру Уфы, депутату Госдумы Павлу Качкаеву звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан». Награждение состоялось в понедельник, 21 апреля, на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Павел Качкаев поблагодарил руководителя региона за высокую оценку его труда на благо республики. Он напомнил, что еще в 2003 году они вместе с Радием Хабировым внедряли 131-й закон о местном самоуправлении.
«На мой взгляд, сегодня в Башкирии самое аккуратное и правильное распределение полномочий между Главой республики, главами муниципалитетов и исполнительными органами власти. У нас практически за эти годы не было ни одного скандала между главой района и администрацией. За это вам большое спасибо. Я уже 13 лет работаю в другом месте, но все равно продолжаю служить Башкортостану и родной Уфе, и буду делать все, чтобы приносить пользу для всего Башкортостана», — выразил он слова благодарности.