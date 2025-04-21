Глава Башкирии объявил о кадровых назначениях в муниципалитетах.

«У нас двое глав муниципалитетов по собственному желанию покинули эту работу — Ильдар Нафиков (Абзелиловской район) и Антон Талалов (Бирский район). У всех свои обстоятельства. Я поблагодарил Антона Владимировича за хорошую работу. За последние годы у нас Бирск разительно изменился, бизнес ожил, и это в том числе его заслуга. Пока исполнять обязанности будет первый заместитель в Абзелиловском районе, а в Бирском районе — заместитель главы администрации по специальным вопросам Андрей Плотников, потом начнутся конкурсные процедуры», — сказал Глава РБ.