Школьники подарили Токаеву шопер и футболку

В творческом конкурсе, организованном по инициативе «Таза Қазақстан», участвовали более тысячи школьников по всей стране. Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы.