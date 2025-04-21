Школьники подарили Токаеву шопер и футболку

21 апреля в Астане президент осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю «Таза Қазақстан». Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику.
"Учащиеся пятого класса школы-лицея № 40 имени Маргулана Нурбахыт Ермекулы и Айзат Ержанкызы представили президенту свои проекты по очистке и сохранению реки Есиль.
А школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды.
В творческом конкурсе, организованном по инициативе «Таза Қазақстан», участвовали более тысячи школьников по всей стране. Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы.
Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие.
Отметим, 21 апреля в рамках участия в экофестивале «Таза Қазақстан» Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар».
В целом в ходе проведения акции «Всеказахстанский день посадки леса» за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.