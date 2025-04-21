Во Владивостоке отправили за решетку экс-сотрудника посольства США

62-летнего Роберта Шонова задержали весной 2023 года. Тогда его из Владивостока перевезли в Москву и поместили в следственный изолятор «Лефортово». Как установили в ФСБ, он с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в российских регионах и обстановке в зоне СВО. Также он анализировал потенциальные протестные настроения накануне президентских выборов и сотрудничал с политическим отделом посольства США в Москве. Известно, что деятельность он осуществлял за вознаграждение.
В ноябре 2024 года Шонова за сотрудничество с иностранным государством приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере один миллион рублей. Также после выхода из заключения ему ограничили свободу на 1 год и 4 месяца. В ходе разбирательств у осужденного конфисковали 400 тысяч рублей и электронное устройство, использовавшееся им в ходе преступных действий.
Тогда представитель Госдепартамента США, комментируя арест сотрудника консульства из Владивостока, назвал обвинения необоснованными. По его словам, на момент ареста Шонов выполнял одну задачу — собирал сводку из материалов СМИ, и все сообщения были из российских изданий и общедоступные.