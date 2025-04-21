Во Владивостоке отправили за решетку экс-сотрудника посольства США

62-летнего Роберта Шонова задержали весной 2023 года. Тогда его из Владивостока перевезли в Москву и поместили в следственный изолятор «Лефортово». Как установили в ФСБ, он с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в российских регионах и обстановке в зоне СВО. Также он анализировал потенциальные протестные настроения накануне президентских выборов и сотрудничал с политическим отделом посольства США в Москве. Известно, что деятельность он осуществлял за вознаграждение.