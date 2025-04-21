Токаев обратился к молодым казахстанцам

У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты — долг каждого гражданина. За последние годы в стране произошли кардинальные преобразования. Для того чтобы построить Справедливое государство, нам необходимо обеспечить уважение к закону и порядку. Мы продолжаем масштабные реформы, которые осуществляются, прежде всего, для молодого поколения, для вас. Убежден, молодежь ждет светлое будущее. Я искренне верю в вас и возлагаю на вас большие надежды! Уверен, что благодаря патриотичным, образованным и трудолюбивым молодым людям Казахстан станет справедливым, чистым, безопасным и процветающим передовым государством. Желаю вам успехов!