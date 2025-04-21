Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев

«Для собеседований, назначенных на 2 мая, это означает, что вся визовая информация в форме DS-160 должна быть заполнена и отправлена не позднее 17:00 28 апреля. Если ваша форма DS-160 не соответствует этим требованиям, ваше собеседование будет отменено, вы будете отмечены как “неявившийся” и вам придется переназначить собеседование. Если вы назначили визовое собеседование через третье лицо/визового агента, вы несете ответственность за контакт с этим третьим лицом/визовым агентом, чтобы убедиться, что ваша форма DS-160 соответствует этим требованиям», — объяснили в посольстве.