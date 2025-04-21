Создать условия для людей. Лукашенко обозначил задачи по развитию поселков городского типа

Особый акцент президент сделал на перспективах развития поселков городского типа. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время было принято решение о преобразованиях в агрогородке Копысь, чтобы на его примере показать остальным, как должно быть. Естественно, для развития принципиально важно наличие рабочих мест. Поэтому здесь было построено деревообрабатывающее предприятие Оршанского лесхоза, на котором сейчас работают 50 человек. Многие приезжают из других населенных пунктов, в том числе из Орши. Поэтому, как отметил Президент, встает вопрос обеспечения жильем.