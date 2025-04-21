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Радия Хабирова возмутил беспорядок на объектах воинской славы в Башкирии

Радия Хабирова возмутил беспорядок на объектах воинской славы в Башкирии.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе поднял вопрос ремонта воинских захоронений. Руководитель республики обратился к главам муниципалитетов:

«Я попросил контрольное управление посмотреть, как ведётся работа по объектам воинской славы. Сегодня 21 апреля. Осталось несколько дней до великого юбилея. Считаю, что работа в этом направлении ведётся недостаточно энергичная. Во-первых, снег сошёл, надо траву убрать, это понятно. Но как быть с такими случаями, как отсутствие буквы в надписи “Никто не забыт. Ничто не забыто” в Буздякском районе? Или, например, в Мелеузе в парке Славы лопнула плитка. Отправьте двух рабочих и они к обеду всё сделают. В чём проблема? Там же порванные флаги у памятника разведчикам. Безобразие. Белебей, памятник участникам войн: разрушение бордюра и облицовки основания памятника. Здесь тоже работы на один день. У меня по каждому муниципалитету есть замечания», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил заместителю премьер-министра правительства республики Рустему Газизову сегодня же обследовать объекты, изучить все недоработки и собрать ВКС. Доклад по выполненным работам состоится 5 мая.

«Посещаю огромное количество населённых пунктов. Как правило, даже в маленьких деревнях люди сами выходят и наводят порядок», — отметил Радий Хабиров.