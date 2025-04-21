В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекистан и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия центра «Узбекского языка и культуры», сообщает ИА «Дунё».
Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Сирожиддина Шамсутдинова с директором отделения Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в городе Джидде Фаридом бин Саадом аш-Шахри.
Фарид бин Саад аш-Шахри поздравил Генерального консула РУз с назначением на новую должность и вручил оригинал консульской экзекватуры, подписанной главой МИД Саудовской Аравии.
Он также подчеркнул, что отделение МИД Саудовской Аравии в Джидде будет оказывать всестороннюю поддержку Генеральному консульству Узбекистана по всем вопросам.
«Стороны обменялись мнениями о возможности создания Центра “Узбекского языка и культуры” при Генеральном консульстве. Кроме того, обсуждены вопросы организации сезона “Хадж-2025” на высоком уровне, в частности создания достойных условий для паломников из Узбекистана», — говорится в сообщении.
Речь шла и о важности обмена информацией о предстоящих международных выставках, фестивалях и конференциях в торгово-экономической, туристической, научной и культурной сферах, обеспечении участия представителей обеих стран в этих мероприятиях.