В Саудовской Аравии может появиться Центр узбекского языка и культуры

«Стороны обменялись мнениями о возможности создания Центра “Узбекского языка и культуры” при Генеральном консульстве. Кроме того, обсуждены вопросы организации сезона “Хадж-2025” на высоком уровне, в частности создания достойных условий для паломников из Узбекистана», — говорится в сообщении.