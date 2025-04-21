Лукашенко: надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города

Глава государства отметил, что на домокомплекты Минлесхоза есть большой спрос, который надо удовлетворять. «Надо больше, спрос есть», — сказал Президент. В то же время он предупредил насчет разумной ценовой политики, чтобы люди не отказались от этой продукции.