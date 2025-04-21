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Китай предупредил об ответе на ущемление его интересов

Пекин пойдет на контрмеры, если определенные страны заключат соглашения с США, идущие вразрез с интересами Китая. Об этом сообщил представитель китайского министерства коммерции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В сообщении подчеркивается, что КНР выступает категорически против любых соглашений, которые могут нанести ущерб его интересам. Если они будут заключены, Китай не останется безучастным, пишет «Интерфакс». В КНР готовы принять решительные ответные меры.

Это заявление последовало в ответ на намерения США использовать тарифы как инструмент давления на другие страны, чтобы те ограничили свои связи с Китаем.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США хотят заставить партнеров взять на себя обязательства по торговой изоляции КНР. За это администрация Трампа готова снизить ранее введенные торговые и тарифные барьеры.

Министерство коммерции Китая подчеркнуло, что страна обладает необходимыми возможностями для защиты своих интересов. В заявлении также содержится предупреждение о том, что возврат к «закону джунглей» в международной торговле нанесет ущерб всем государствам.