Китай предупредил об ответе на ущемление его интересов

В сообщении подчеркивается, что КНР выступает категорически против любых соглашений, которые могут нанести ущерб его интересам. Если они будут заключены, Китай не останется безучастным, пишет «Интерфакс». В КНР готовы принять решительные ответные меры.
Это заявление последовало в ответ на намерения США использовать тарифы как инструмент давления на другие страны, чтобы те ограничили свои связи с Китаем.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США хотят заставить партнеров взять на себя обязательства по торговой изоляции КНР. За это администрация Трампа готова снизить ранее введенные торговые и тарифные барьеры.
Министерство коммерции Китая подчеркнуло, что страна обладает необходимыми возможностями для защиты своих интересов. В заявлении также содержится предупреждение о том, что возврат к «закону джунглей» в международной торговле нанесет ущерб всем государствам.