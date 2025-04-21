Андрей Бочаров поставил задачи по предотвращению пожаров

В Волгоградской области, опережая сроки, установилась теплая и засушливая погода. Синоптики прогнозируют, что аномально высокая температура сохранится и в дальнейшем. Все это, включая низкий уровень воды после теплой зимы с небольшим количеством снега, редкие дожди и быстрое испарение влаги из верхних слоев почвы, создает благоприятные условия для возникновения пожаров. Особенно опасны возгорания в лесах и на открытых территориях, которые могут быстро распространяться из-за сильного ветра.
«Необходимо отметить, что ухудшение пожароопасной обстановки фиксируется, как правило, накануне и в выходные и праздничные дни, когда жители Волгоградской области выезжают в места отдыха, на природу, в дачные и садовые товарищества. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор», — отметил Андрей Бочаров.
Он напомнил, что с 20 апреля в условиях введенного в регионе пожароопасного сезона все силы и средства противопожарной службы переведены на усиленный режим работы. Комплекс мер позволяет удерживать пожароопасную ситуацию под контролем, а также вовремя осуществлять ликвидацию возникшего огня.
Глава региона акцентировал внимание своих заместителей, руководителей муниципалитетов и глав отраслевых территориальных ведомств на важности непрерывного отслеживания ситуации. Помимо этого, Андрей Бочаров поручил обеспечить строгий персональный контроль для обеспечения пожарной безопасности не только в населенных пунктах, жилых и промышленных зонах, но и на инфраструктурных, инженерно-коммуникационных и природных объектах.
Также в установленные сроки необходимо завершить очистку муниципальных территорий от горючих отходов и сухой растительности, включая проведение вспашки земель и покос травы вокруг поселений. Для обхода лесных массивов и земельных участков, прилегающих к лесам, будут организованы патрули, задействуют дроны.
А в мае в Волгоградской области состоятся учебно-методические сборы по пожарной безопасности, в них примут участие главы муниципальных районов и поселений.