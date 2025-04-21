Андрей Бочаров поставил задачи по предотвращению пожаров

В Волгоградской области, опережая сроки, установилась теплая и засушливая погода. Синоптики прогнозируют, что аномально высокая температура сохранится и в дальнейшем. Все это, включая низкий уровень воды после теплой зимы с небольшим количеством снега, редкие дожди и быстрое испарение влаги из верхних слоев почвы, создает благоприятные условия для возникновения пожаров. Особенно опасны возгорания в лесах и на открытых территориях, которые могут быстро распространяться из-за сильного ветра.