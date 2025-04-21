В Перми начали вручать атрибуты Почетных граждан ветеранам войны

Во время встречи с ветеранами и вручении почетных наград подробно рассказали об их боевом пути. Игнат Коллеров родился в 1926 году в Алтайском крае, его призвали в ряды Красной Армии 18 ноября 1943 года. После курса молодого бойца он обучался в Балашовской школе пилотов. Служил в боевом полку в Венгрии и затем в Азербайджане в качестве авиационного механика.