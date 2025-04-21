В Перми начали вручать атрибуты Почетных граждан ветеранам войны

В минувшие выходные атрибуты звания «Почетный гражданин города Перми» вручили ветеранам Великой Отечественной войны Игнату Фроловичу Коллерову и Виктору Павловичу Аликину. Присвоение почетного звания всем ветеранам в преддверии 80-летия Победы поддержали депутаты Пермской гордумы.
Ветеранов войны поздравили председатель гордумы Дмитрий Малютин и глава города Эдуард Соснин. Дмитрий Малютин отметил, что для него большая честь лично вручить награды главным героям наступающего праздника.
«Этот год проходит под знаком 80-летия Великой Победы. Благодаря тому, что сделали представители Поколения Победителей, наша страна продолжила жить и развиваться. И, конечно, они заслужили право быть Почетными гражданами нашего города», — подчеркнул председатель городской думы.
Во время встречи с ветеранами и вручении почетных наград подробно рассказали об их боевом пути. Игнат Коллеров родился в 1926 году в Алтайском крае, его призвали в ряды Красной Армии 18 ноября 1943 года. После курса молодого бойца он обучался в Балашовской школе пилотов. Служил в боевом полку в Венгрии и затем в Азербайджане в качестве авиационного механика.
В мирное время Игнат Фролович продолжил службу в авиационной дивизии Перми. В общей сложности он отдал службе Родине почти 30 лет. Завершил службу пермяк в звании подполковника. После выхода на пенсию работал еще 30 лет, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, проводил «Уроки мужества» для школьников.
Вручение атрибутов Виктору Павловичу Аликину. Фото: Пермская городская дума.
Боевая биография Виктора Павловича Аликина во многом схожа. Он также родился в 1926 году. Служил старшим авиационным механиком в отдельном разведывательном авиационном полку ВВС Балтийского флота, награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медалью «За Победу над Германией». В мирное время Виктор Павлович активно занимался научной деятельностью.