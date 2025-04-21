Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

Следует заметить, что на всех предыдущих переговорах и консультациях украинское руководство практически удалось убедить в том, что по итогам военных действий Киев потеряет часть своих территорий (по линии фронта). Есть данные, что окружение президента страны Владимира Зеленского с таким вариантом уже согласно, но отдавать остальную территорию, включая Херсон и Запорожье, в Киеве отнюдь не намерены. А вот это уже категорически не устраивает Москву.