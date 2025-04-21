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Как будет меняться Астана, рассказал аким Токаеву

21 апреля 2025 года главе государства представлены планы по озеленению и благоустройству Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По информации Акорды, аким столицы Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств.

Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею «Мыңжылдық», триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса «Казахстан».

В Астане также проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.

Cегодня, 21 апреля, Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале «Таза Қазақстан». Глава государства выразил благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в общенациональной акции «Таза Қазақстан».