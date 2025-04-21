Хоценко наградил медиков за помощь участникам СВО и омичам — список

В понедельник, 21 апреля 2025 года, губернатор Виталий Хоценко принял участие в расширенной коллегии регионального Минздрава. Подведены итоги деятельности отрасли, реализации первого цикла президентских нацпроектов, обозначены задачи на ближайшую перспективу.
В ходе торжественного мероприятия двое врачей награждены почетной грамотой омского облправительства за оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции.
Еще 7 сотрудников системы омского здравоохранения награждены благодарственными письмами губернатора за большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению Омской области.
Также на коллегии Виталий Хоценко вручил главным врачам девяти ЦРБ сертификаты и ключи от автомобилей.
Почетной грамотой правительства Омской области за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции награждены:
Ирина Аухадиева — заведующий консультативно-диагностической поликлиникой — врач-методист бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»;
Александр Максименко — врач-хирург поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Марьяновская центральная районная больница».
Благодарственным письмом губернатора за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению Омской области поощрены:
Лидия Архипкина — медицинская сестра палатной общепсихиатрического отделения непсихотических расстройств № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова»;
Тамара Казанцева — врач скорой медицинской помощи подстанции № 3 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Станции скорой медицинской помощи»;
Елизавета Кузнецова — врач-хирург отделения экспертизы профпригодности бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»;
Зоя Леконцева — врач-психиатр-нарколог отделения медицинского освидетельствования бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер»;
Владимир Макаров — медицинский брат палатный отделения реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»;
Александр Тепляков — врач-рентгенолог рентгеновского отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9»;
Ольга Юрьева — врач-фтизиатр участковый диспансерного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».
Сертификаты и ключи от автомобилей получили:
Азовская центральная районная больница;
Большереченская центральная районная больница;
Знаменская центральная районная больница;
ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ центральная районная больница;
КОЛОСОВСКАЯ центральная районная больница;
КРУТИНСКАЯ центральная районная больница;
МОСКАЛЕНСКАЯ центральная районная больница;
МУРОМЦЕВСКАЯ центральная районная больница;
ТАВРИЧЕСКАЯ центральная районная больница;