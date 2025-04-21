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Хоценко наградил медиков за помощь участникам СВО и омичам — список

Также главврачи девяти ЦРБ Омской области получили ключи от автомобилей.

В понедельник, 21 апреля 2025 года, губернатор Виталий Хоценко принял участие в расширенной коллегии регионального Минздрава. Подведены итоги деятельности отрасли, реализации первого цикла президентских нацпроектов, обозначены задачи на ближайшую перспективу.

В ходе торжественного мероприятия двое врачей награждены почетной грамотой омского облправительства за оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции.

Еще 7 сотрудников системы омского здравоохранения награждены благодарственными письмами губернатора за большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению Омской области.

Также на коллегии Виталий Хоценко вручил главным врачам девяти ЦРБ сертификаты и ключи от автомобилей.

Почетной грамотой правительства Омской области за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции награждены:

Ирина Аухадиева — заведующий консультативно-диагностической поликлиникой — врач-методист бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»;

Александр Максименко — врач-хирург поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Марьяновская центральная районная больница».

Благодарственным письмом губернатора за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению Омской области поощрены:

Лидия Архипкина — медицинская сестра палатной общепсихиатрического отделения непсихотических расстройств № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова»;

Тамара Казанцева — врач скорой медицинской помощи подстанции № 3 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Станции скорой медицинской помощи»;

Елизавета Кузнецова — врач-хирург отделения экспертизы профпригодности бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»;

Зоя Леконцева — врач-психиатр-нарколог отделения медицинского освидетельствования бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер»;

Владимир Макаров — медицинский брат палатный отделения реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»;

Александр Тепляков — врач-рентгенолог рентгеновского отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9»;

Ольга Юрьева — врач-фтизиатр участковый диспансерного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».

Сертификаты и ключи от автомобилей получили:

Азовская центральная районная больница;

Большереченская центральная районная больница;

Знаменская центральная районная больница;

ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ центральная районная больница;

КОЛОСОВСКАЯ центральная районная больница;

КРУТИНСКАЯ центральная районная больница;

МОСКАЛЕНСКАЯ центральная районная больница;

МУРОМЦЕВСКАЯ центральная районная больница;

ТАВРИЧЕСКАЯ центральная районная больница;