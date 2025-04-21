Хоценко наградил медиков за помощь участникам СВО и омичам — список

В понедельник, 21 апреля 2025 года, губернатор Виталий Хоценко принял участие в расширенной коллегии регионального Минздрава. Подведены итоги деятельности отрасли, реализации первого цикла президентских нацпроектов, обозначены задачи на ближайшую перспективу.