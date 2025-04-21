Член СПЧ возмущен планами Молдавии ограничить автономию Гагаузии

Брод привел и другие примеры нарушений прав человека властями Молдавии «в угоду русофобским настроениям запада». «Это и недопуск архиепископа Маркела вылететь в Израиль за Благодатным огнем. До вылета ему устроили унизительную проверку. Все это является игнорированием интересов верующих и неуважением к авторитетному духовному деятелю», — сказал член СПЧ.