Член СПЧ возмущен планами Молдавии ограничить автономию Гагаузии

МОСКВА, 21 апр — РАПСИ. Планируемый властями Молдавии закон, согласно которому глава Гагаузии будет избираться парламентом страны, является грубейшим нарушением права, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
«Власти Молдавии планируют принять дискриминационный закон, который отрежет сто тысяч избирателей от процесса волеизъявления при формировании власти автономии. Это грубейшее нарушение прав избирателей, фактически уничтожается статус Гагаузии. Из автономии она превращается в рядовой район Молдавии, по сути идет грубейшее перекраивание государственности», — прокомментировал Брод РАПСИ.
Эксперт отметил, что жители Гагаузии выступали за развитие контактов с Россией. «Таким образом, мнение более ста тысяч избирателей будут проигнорированы», — пояснил он.
Брод привел и другие примеры нарушений прав человека властями Молдавии «в угоду русофобским настроениям запада». «Это и недопуск архиепископа Маркела вылететь в Израиль за Благодатным огнем. До вылета ему устроили унизительную проверку. Все это является игнорированием интересов верующих и неуважением к авторитетному духовному деятелю», — сказал член СПЧ.
Он также посетовал на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, закрытие десятков телевизионных каналов, СМИ, которые вещали на русском языке и где была правдивая информация о происходящем на Украине. «Продолжаются задержания депутатов за посещение России, против оппозиционных политиков заведены уголовные дела», — добавил член СПЧ.
Кроме того, Брод сообщил о планах Кишинева запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. «То есть идет тотальная зачистка политического и информационного поля», — подчеркнул он.
Член СПЧ считает, что подобные действия молдавских властей ослабляют государство и создают почву для массового недовольства и протестной активности граждан, поскольку значительная часть электората имеет пророссийские настроения. «И никакие фальсификации выборов, тотальные зачистки и нагнетание страха не смогут закамуфлировать это недовольство. Рано или поздно это создаст кризисную ситуацию в Молдавии», — резюмировал Брод.