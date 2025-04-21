WSJ: Уиткофф может вновь посетить Россию после переговоров в Лондоне

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне, запланированной на конец этой недели. По информации The Wall Street Journal, на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта. Ожидается, что после лондонских переговоров, если позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.