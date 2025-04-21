Figaro: Норвегия и Исландия обсуждают вступление в ЕС из-за политики Трампа

Как напоминает издание, Норвегия и Исландия входят в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону и применяют правила регулирования единого рынка, однако не имеют права голоса. После введения США новых тарифов неопределенность перестала устраивать некоторых норвежских политиков. «Норвегия нужна Европе, а Европа — Норвегии», — говорил ранее премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Глава консервативной оппозиции Эдна Сульберг, которая может прийти к власти после выборов в сентябре, также высказалась за вступление государства в состав ЕС.
В прошлом Норвегия уже дважды отказывалась от членства в Евросоюзе после референдумов 1972 и 1984 годов. По информации Le Figaro, 43% населения скандинавской страны по-прежнему не поддерживают такую инициативу, тогда как за высказывались 37%.
Со своей стороны Исландия более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. По словам премьер-министра страны Криструн Фростадоуттир, которые приводит газета, правительство хочет «посмотреть, желает ли страна вновь начать переговоры». Премьер также высказала уверенность, что «текущая геополитическая ситуация повлияет на выбор» населения. Издание приводит результаты январского опроса компании Pr sent, согласно которым 45% населения Исландии поддерживают присоединение к ЕС, тогда как 35% высказываются против.
Французская газета отмечает, что Исландия и Норвегия решили вернуться к вопросу о вступлении в Евросоюз после того, как Трамп пригрозил взять под контроль Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Заместитель директора аналитического Центра европейских реформ Иэн Бонд в комментарии для газеты указал, что исход обсуждений «во многом зависит от течения внутренних политических дебатов», однако также нельзя исключать активного внешнего вмешательства.
Американский лидер ранее не раз выражал уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к его стране. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.