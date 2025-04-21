Лукашенко поручил создать в регионах небольшие пекарни

Ранее президент поднимал вопрос небольших хлебопекарен в регионах осенью 2021 года во время общего собрания представителей Белкоопсоюза. В качестве примера он привел малую пекарню в Свислочи, где был в ходе одной из рабочих поездок. Лукашенко в этой связи отметил, что подобным производствам нужно дать полную самостоятельность и дорогу, так как в них производится отличная продукция.