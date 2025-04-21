Лукашенко поручил создать в регионах небольшие пекарни

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил распространить на всю страну опыт горпоселка Копысь по созданию небольших пекарен.
В понедельник глава государства направился с рабочей поездкой в Витебскую область, посетил Оршанский район и заехал в пекарню в Копыси. Президент поручил расширить производство, так как на продукцию пекарни большой спрос, а также распространить такой опыт по республике, небольшим городам, чтобы в них были собственные пекарни.
Президент поручил чиновникам взять на контроль вопрос развития пекарни в Копыси, строительства для нее дополнительных площадей и расширения мощностей.
Он заявил, что в Копыси через год должны выпекать столько хлеба, «сколько надо». По словам президента, нужно, чтобы в районах, малых городах хлеб был местного производства, а не привозной.
«И сразу в Орше надо думать. Надо, чтобы такие маленькие пекарни были обеспечены. Важно то, что мы должны по всей стране в небольших населенных пунктах распространить это все, в агрогородках должно быть», — добавил Лукашенко.
Ранее президент поднимал вопрос небольших хлебопекарен в регионах осенью 2021 года во время общего собрания представителей Белкоопсоюза. В качестве примера он привел малую пекарню в Свислочи, где был в ходе одной из рабочих поездок. Лукашенко в этой связи отметил, что подобным производствам нужно дать полную самостоятельность и дорогу, так как в них производится отличная продукция.