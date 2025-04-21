Депутаты думы Серова отказались отправлять в отставку мэра Василия Сизикова

По данным издания «Глобус», депутаты рассмотрели вопрос в закрытом режиме. В разговоре с изданием господин Купцов отметил, что прокуратура оценит законность решения думы после получения ответа из представительного органа. Господин Сизиков подчеркнул, что ему «было бы приятно продолжить дальше работать». «Представление есть, оно имеет место быть. Меня специальный департамент, который при правительстве есть, он меня проверил. Я предоставил полный пакет документов, который запросили. Они сделали определенный вывод», — цитирует мэра Серова издание.
В прокуратуре Свердловской области «Ъ-Урал» отказались уточнять детали представления, добавив, что «все комментарии будут после окончания надзорных мероприятий». По данным источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, поводом для представления послужили «неточности многолетней давности» в декларациях о доходах Василия Сизикова.