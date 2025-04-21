Депутаты думы Серова отказались отправлять в отставку мэра Василия Сизикова

По данным издания «Глобус», депутаты рассмотрели вопрос в закрытом режиме. В разговоре с изданием господин Купцов отметил, что прокуратура оценит законность решения думы после получения ответа из представительного органа. Господин Сизиков подчеркнул, что ему «было бы приятно продолжить дальше работать». «Представление есть, оно имеет место быть. Меня специальный департамент, который при правительстве есть, он меня проверил. Я предоставил полный пакет документов, который запросили. Они сделали определенный вывод», — цитирует мэра Серова издание.